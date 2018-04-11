Радбез ООН не підтримав російський варіант резолюції по Сирії

Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції щодо хімічних атак у Сирії.

Про це йдеться на засіданні РБ ООН.

Голова Ради Безпеки, постійний представник Перу при ООН повідомив, що російський варіант набрав шість голосів "за" та сім голосів "проти", два члени Ради Безпеки утримались від голосування.

Глава делегації РФ при ООН Василь Небензя перед голосуванням процитував Леніна, заявивши, що російський проект резолюції відповідає принципу "краще менше, але краще".

Він підкреслив, що варіант, запропонований РФ, якнайкраще дотриманий вимогам щодо створення незалежного та неупередженого розслідування в Сирії.

Водночас представник США при ООН Ніккі Хейлі пояснила різницю між американською та російською резолюціями.

"По-перше, РФ намагається забезпечити собі можливість затверджувати слідчих, які мали б виконувати цю місію.

По-друге, Росія вимагає, щоб Рада Безпеки розглядала висновки будь-якого розслідування до публікації доповідей. Хоча би щось із цього відповідає розумінню незалежного й неупередженого розслідування?" - наголосила вона.

Вона назвала російську пропозицію "захистом режиму Асада".

Як повідомлялось, Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

МЗС України виступає за притягнення до відповідальності причетних до хімічної атаки у сирійському місті Дума.