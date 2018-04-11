Радбез ООН не підтримав російський варіант резолюції по Сирії

208 переглядів
Середа, 11 квітня 2018, 01:09

Рада Безпеки ООН відхилила російський варіант резолюції щодо хімічних атак у Сирії.

Про це йдеться на засіданні РБ ООН. 

Голова Ради Безпеки, постійний представник Перу при ООН повідомив, що російський варіант набрав шість голосів "за" та сім голосів "проти", два члени Ради Безпеки утримались від голосування. 

Глава делегації РФ при ООН Василь Небензя перед голосуванням процитував Леніна, заявивши, що російський проект резолюції відповідає принципу "краще менше, але краще".

Він підкреслив, що варіант, запропонований РФ, якнайкраще дотриманий вимогам щодо створення незалежного та неупередженого розслідування в Сирії.

Водночас представник США при ООН Ніккі Хейлі пояснила різницю між американською та російською резолюціями.

"По-перше, РФ намагається забезпечити собі можливість затверджувати слідчих, які мали б виконувати цю місію.

По-друге, Росія вимагає, щоб Рада Безпеки розглядала висновки будь-якого розслідування до публікації доповідей. Хоча би щось із цього відповідає розумінню незалежного й неупередженого розслідування?" - наголосила вона.

Вона назвала російську пропозицію "захистом режиму Асада".

Як повідомлялось, Росія в Раді безпеки ООН заблокувала проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

У ніч на неділю з'явилися повідомлення про хімічну атаку на Східну Гуту у Сирії, під час якої було використано токсичний газ: внаслідок атаки загинули десятки людей, за деякими даними – до 150 осіб.

Президент США Дональд Трамп назвав президента Сирії Башара Асада твариною після хімічної атаки в Сирії та заявив, що Росія та Іран мають заплатити велику ціну за його підтримку.

МЗС України виступає за притягнення до відповідальності причетних до хімічної атаки у сирійському місті Дума.

Теми: ООН Сирія Росія США
powered by lun.ua
По темі
Росія в РБ ООН заблокувала проект резолюції США щодо Сирії 10 квітня 2018, 23:56
Комісар ООН: Радбез паралізований правом вето 10 квітня 2018, 06:33
РФ в ООН пригрозила США наслідками в разі удару по Сирії 10 квітня 2018, 04:52
Усі новини
Головні новини
США планують ввести нові санкції проти Росії
Росія в РБ ООН заблокувала проект резолюції США щодо Сирії
Цукерберг на сенатських слуханнях: Це була моя помилка, і мені дуже шкода
Головні новини дня – за 60 секунд
Усі новини
думка

Як змусити мозок працювати

Досвід

Київські ресторатори — про найбільш відданих відвідувачів