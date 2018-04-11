Совбез ООН не поддержал российский вариант резолюции по Сирии

Совет Безопасности ООН отклонил российский вариант резолюции по химических атаках в Сирии.

Об этом говорится на заседании СБ ООН.

Председатель Совета Безопасности, постоянный представитель Перу при ООН сообщил, что российский вариант набрал шесть голосов "за" и семь голосов "против", два члена Совета Безопасности воздержались от голосования.

Глава делегации РФ при ООН Василий Небензя перед голосованием процитировал Ленина, заявив, что российский проект резолюции соответствует принципу "лучше меньше, но лучше".

Он подчеркнул, что вариант, предложенный РФ, как нельзя лучше соответствует требованиям по созданию независимого и беспристрастного расследования в Сирии.

В то же время представитель США при ООН Никки Хейли объяснила, чем отличается американский вариант резолюции от российского.

"Во-первых, РФ пытается обеспечить себе возможность утверждать следователей, которые должны выполнять эту миссию.

Во-вторых, Россия требует, чтобы Совет Безопасности рассматривал выводы любого расследования до публикации докладов. Хотя бы что-то из этого соответствует пониманию независимого и беспристрастного расследования? ", - отметила она.

Она назвала российское предложение "защитой режима Асада".

Как сообщалось, Россия в Совете безопасности ООН заблокировала проект резолюции США о создании нового механизма расследования химатак в Сирии.

В ночь на воскресенье появились сообщения о химической атаке на Восточную Гуту в Сирии, во время которой был использован токсичный газ: в результате атаки погибли десятки людей, по некоторым данным – до 150 человек.

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада животным после химической атаки в Сирии и заявил, что Россия и Иран должны заплатить большую цену за его поддержку.

МИД Украины выступает за привлечение к ответственности причастных к химической атаке в сирийском городе Дума.