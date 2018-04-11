Расследование дела против Охендовского возобновят

Суд отменил постановление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Соответствующее постановление Соломенского райсуда Киева от 3 апреля обнародовано в Едином реестре решений.

"Постановление от 01.06.2017р. Заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о приостановлении предварительного расследования... отменить", – постановил судья.

Таким образом, была частично удовлетворено ходатайство защиты Охендовского.

Адвокат также просила обязать Холодницкого совершить определенные действия и установить для него процессуальные сроки для совершения этих действий.

В постановлении говорится, что обжалованию оно не подлежит.

Как пишет Интерфакс-Украина, в САП объяснили, что ждут полный текст решения суда, после чего следствие будет возобновлено.

В ведомстве также добавили, что пока им не известно, что мотивировало судью отменить постановление о приостановлении, а дальнейшие действия прокуратуры будут зависеть, в частности, от этих мотивов.

Как известно, в апреле 2017 года НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

Охендовского подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня САП сообщила, что приостановила расследование против Охендовского.

Прокуратура утверждала, что расследование приостановленона основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

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