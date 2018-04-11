Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Расследование дела против Охендовского возобновят

Среда, 11 апреля 2018, 15:01

Суд отменил постановление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о приостановлении расследования по делу в отношении председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Соответствующее постановление Соломенского райсуда Киева от 3 апреля обнародовано в Едином реестре решений.

"Постановление от 01.06.2017р. Заместителя генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого Н.И. о приостановлении предварительного расследования... отменить", – постановил судья.

Таким образом, была частично удовлетворено ходатайство защиты Охендовского.

Адвокат также просила обязать Холодницкого совершить определенные действия и установить для него процессуальные сроки для совершения этих действий.

В постановлении говорится, что обжалованию оно не подлежит.

Как пишет Интерфакс-Украина, в САП объяснили, что ждут полный текст решения суда, после чего следствие будет возобновлено.

В ведомстве также добавили, что пока им не известно, что мотивировало судью отменить постановление о приостановлении, а дальнейшие действия прокуратуры будут зависеть, в частности, от этих мотивов.

Как известно, в апреле 2017 года НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

Охендовского подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

9 июня САП сообщила, что приостановила расследование против Охендовского.

Прокуратура утверждала, что расследование приостановленона основании необходимости выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

Читайте также Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы

"Украинская правда"

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОхендовскийПартия регионовЦИК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Охендовский
"Черная касса" Партии регионов: закрыли дело против экс-главы ЦИК
Суд обязал ГПУ возобновить дело против Холодницкого и Сытника
Досудебное расследование в отношении председателя ЦИК Охендовского до сих пор не возобновили
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: