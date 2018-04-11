Політв'язня Зейтуллаєва посадили в штрафний ізолятор

Українського політв'язня Руслана Зейтуллаєва, якого на 15 років засудили в Росії, помістили в штрафний ізолятор за нібито порушення режиму.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов в Facebook.

"Надійшла інформація про те, що Руслана, в колонії, де він відбуває покарання (м.Салават, Республіка Башкортостан), посадили в штрафний ізолятор за, нібито, порушення режиму", - написав адвокат.

Курбедінов додав, що поки додаткової інформації щодо цього інциденту немає.

"Була відправлена ​​скарга у Федеральну службу виконання покарань на утримання Зейтуллаева на території Росії з вимогою про його утримування в колонії Криму", - повідомив він.

У листопаді минулого року український консул зустрічався з Зейтуллаєвим, тоді він на умови утримання не скаржився.

9 вересня стало відомо, що незаконно засуджений в РФ по "справі Хізб ут-Тахрір" кримчанин Руслан Зейтуллаєв етапований до виправної колонії в російській республіці Башкортостан.

27 липня Верховний суд Росії залишив Зейтуллаева за гратами, збільшивши термін його ув'язнення з 12 років до 15 за "участь у терористичному співтоваристві Хізб ут-Тахрір".