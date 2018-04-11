Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Политзаключенного Зейтуллаева посадили в штрафной изолятор

Среда, 11 апреля 2018, 18:34

Украинского политзаключенного Руслана Зейтуллаева, которого на 15 лет осудили в России, поместили в штрафной изолятор за якобы нарушение режима.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"Поступила информация о том, что Руслана, в колонии где он отбывает наказание (г.Салават, Республика Башкортостан), посадили в штрафной изолятор за, якобы, нарушения режима", - написал адвокат.

Курбединов добавил, что пока подробной информации по этому инциденту нет.

"Была отправлена жалоба в Федеральную службу исполнения наказаний на содержание Зейтуллаева на территории России с требованием о содержании его в колонии находящейся в Крыму", - сообщил он.

В ноябре пришлого года украинский консул встречался с Зейтуллаевым, тогда он на условия содержания не жаловался.

9 сентября стало известно, что незаконно осужденный в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.

27 июля Верховный суд России оставил Зейтуллаева за решеткой, увеличив срок с 12 лет до 15 за "участие в террористическом сообществе Хизб ут-Тахрир".

Темы: политзаключенныеКрымтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: