Политзаключенного Зейтуллаева посадили в штрафной изолятор

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Среда, 11 апреля 2018, 18:34

Украинского политзаключенного Руслана Зейтуллаева, которого на 15 лет осудили в России, поместили в штрафной изолятор за якобы нарушение режима.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов в Facebook.

"Поступила информация о том, что Руслана, в колонии где он отбывает наказание (г.Салават, Республика Башкортостан), посадили в штрафной изолятор за, якобы, нарушения режима", - написал адвокат.

Курбединов добавил, что пока подробной информации по этому инциденту нет.

"Была отправлена жалоба в Федеральную службу исполнения наказаний на содержание Зейтуллаева на территории России с требованием о содержании его в колонии находящейся в Крыму", - сообщил он.

В ноябре пришлого года украинский консул встречался с Зейтуллаевым, тогда он на условия содержания не жаловался.

9 сентября стало известно, что незаконно осужденный в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.

27 июля Верховный суд России оставил Зейтуллаева за решеткой, увеличив срок с 12 лет до 15 за "участие в террористическом сообществе Хизб ут-Тахрир".

Темы: политзаключенные Крым тюрьма
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