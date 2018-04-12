У справі Балуха начальника ізолятора допитали як "потерпілого"

У Роздольненському районному "суді" окупованого Криму 11 квітня допитали "потерпілого" у справі українського активіста Володимира Балуха начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка.

Про це повідомляє "Крим.SOS"

Зазначається, що на суді були представлені відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких був знятий Балух та співробітник ІТТ.

У виданні уточнюють, що на відео наочно видно, що конфлікт почав співробітник правоохоронних органів.

Відзначається, що під час допиту Балух намагався з'ясувати у Ткаченка, чи було у того упереджене ставлення до нього.

За словами Балуха, Ткаченко, до цього конфлікту, зачіпав його словесно і фізично.

Начальник ІТТ повідомив, що написати рапорт про конфлікт з Балухом йому наказали, для того, щоб порушити кримінальну справу проти українського активіста.

Наступні судові засідання пройдуть 15-16 травня.

Раніше суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Інша справа порушена проти активіста через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний окупантам Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року. Балух оголосив безстрокове голодування.

Крім того, адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой в СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу проводиться перевірка.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало Росію негайно звільнити Балуха, з тих пір як його в грудні 2016 року затримала ФСБ.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.