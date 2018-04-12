В деле Балуха начальника изолятора допросили как "потерпевшего"

В Роздольненском районном "суде" оккупированного Крыма 11 апреля допросили "потерпевшего" по делу украинского активиста Владимира Балуха начальника раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко.

Об этом сообщает "Крым.SOS"

Отмечается, что на суде были представлены видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых был заснят Балух и сотрудник ИВС.

В издании уточняют, что на видео наглядно видно, что конфликт начал сотрудник правоохранительных органов.

Отмечается, во время допроса Балух пытался выяснить у Ткаченко, было ли у того предвзятое отношение к нему.

По словам Балуха, Ткаченко, до этого конфликта, задевал его словесно и физически.

Начальник ИВС сообщил, что написать рапорт о конфликте с Балухом ему приказали, для того, чтобы возбудить уголовное дело против украинского активиста.

Следующие судебные заседания пройдут 15-16 мая.

Ранее суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4,6 тысячи гривен).

Другое дело возбуждено против активиста из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный оккупантам Раздольненский районный суд избрал для Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Балух объявил бессрочную голодовку.

Кроме того, адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста избил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно призывало Россию немедленно освободить Балуха, с тех пор как его в декабре 2016 года задержала ФСБ.

Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе его дома.