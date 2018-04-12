Суд поновив розслідування справи про "таємний ізолятор СБУ"

Апеляційний суд Донецької області поновив розслідування справи щодо законності утримання мешканця Костянтинівки Донецької області Костянтина Безкоровайного в ізоляторі Харківського управління СБУ, якого офіційно не існує.

Про це повідомляє "Громадське".

Суд зобов’язав Військову прокуратуру поновити кримінальне провадження і провести ефективне розслідування.

Адвокат Безкоровайного Злата Симоненко наполягатиме на проведенні додаткових слідчих дій.

"Ми будем вимагати процедури пізнавання людей за фотокартками. Просили це зробити ще до закриття справи, проте наше клопотання просто проігнорували. Зараз будемо наполягати, щоб зафіксували слідчі дії, де Безкоровайний як потерпілий буде за фотокартками упізнавати людей, які його тримали незаконно під вартою", — зазначила вона.

Також адвокат наполягатиме, щоб інші люди, які стверджують, що їх незаконно утримували у харківському ізоляторі СБУ також брали участь у слідчих діях як свідки.

Захист Безкоровайного клопотав про долучення до справи фільму-розслідування "Громадського" "Таємний ізолятор СБУ", проте суддя зазначила, що це питання можна вивчати під час розгляду справи по суті.

Як повідомлялося, голова Служби безпеки України Василь Грицак заперечує факт існування такого ізолятора.

15 березня "Громадське" опублікувало фільм-розслідування, який свідчить про фунціонування ізолятора Харківського управління СБУ, який офіційно не працює.

Журналісти побували в ізоляторі та перевірили детальні свідчення чоловіків, які стверджують, що там утримувалися.

У травні 2016 року делегація підкомітету ООН з попередження катувань призупинила свій візит до України через те, що її не допустили у місця, де, за її підозрою, працівники СБУ можуть незаконно утримувати людей.

29 серпня правозахисники Amnesty International і Human Rights Watch у доповіді повідомили про звільнення 13 осіб з "таємної в'язниці" СБУ в Харкові.

Того ж дня керівник апарату глави СБУ Сергій Ткачук назвав цю інформацію неправдивою, але пообіцяв її перевірку.

10 вересня повідомлялося, що делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням отримала доступ до усіх приміщень СБУ у різних регіонах країни і документів утримуваних осіб.

У свою чергу, СБУ заявила, що бойовики на Донбасі облаштували 8 катівень.