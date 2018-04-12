Суд возобновил расследование дела о "секретом изоляторе СБУ"

Апелляционный суд Донецкой области возобновил расследование дела о законности содержания жителя Константиновки Донецкой области Константина Безкоровайного в изоляторе Харьковского управления СБУ, которого официально не существует.

Об этом сообщает "Громадське".

Суд обязал Военную прокуратуру возобновить уголовное производство и провести эффективное расследование.

Адвокат Безкоровайного Злата Симоненко будет настаивать на проведении дополнительных следственных действий.

"Мы будем требовать процедуры опознания людей по фотографиям. Просили это сделать еще до закрытия дела, однако наше ходатайство просто проигнорировали. Сейчас будем настаивать, чтобы зафиксировали следственные действия, где Безкоровайный как потерпевший будет по фотографиям узнавать людей, которые его держали незаконно под стражей", - отметила она.

Также адвокат будет настаивать, чтобы другие люди, которые утверждают, что их незаконно удерживали в харьковском изоляторе СБУ, также принимали участие в следственных действиях в качестве свидетелей.

Защита Безкоровайного ходатайствовала о приобщении к делу фильма-расследования "Громадського" "Тайный изолятор СБУ", однако судья отметила, что этот вопрос можно изучать при рассмотрении дела по существу.