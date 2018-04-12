Суд возобновил расследование дела о "секретом изоляторе СБУ"

Апелляционный суд Донецкой области возобновил расследование дела о законности содержания жителя Константиновки Донецкой области Константина Безкоровайного в изоляторе Харьковского управления СБУ, которого официально не существует.

Об этом сообщает "Громадське".

Суд обязал Военную прокуратуру возобновить уголовное производство и провести эффективное расследование.

Адвокат Безкоровайного Злата Симоненко будет настаивать на проведении дополнительных следственных действий.

"Мы будем требовать процедуры опознания людей по фотографиям. Просили это сделать еще до закрытия дела, однако наше ходатайство просто проигнорировали. Сейчас будем настаивать, чтобы зафиксировали следственные действия, где Безкоровайный как потерпевший будет по фотографиям узнавать людей, которые его держали незаконно под стражей", - отметила она.

Также адвокат будет настаивать, чтобы другие люди, которые утверждают, что их незаконно удерживали в харьковском изоляторе СБУ, также принимали участие в следственных действиях в качестве свидетелей.

Защита Безкоровайного ходатайствовала о приобщении к делу фильма-расследования "Громадського" "Тайный изолятор СБУ", однако судья отметила, что этот вопрос можно изучать при рассмотрении дела по существу.

Как сообщалось, председатель СБУ Василий Грицак отрицает факт существования такого изолятора.

15 марта "Громадське" опубликовало фильм-расследование, свидетельствующее о функционировании изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили подробные показания мужчин, которые утверждают, что там содержались.

В мае 2016 года делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток приостановила свой визит в Украину из-за того, что ее не допустили в места, где, по ее подозрениям, работники СБУ могут незаконно удерживать людей.

29 августа правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, в своем докладе сообщили об освобождении 13 человек из "тайной тюрьмы" СБУ в Харькове.

В тот же день руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук назвал эту информацию неправдивой, но пообещал ее проверку.

10 сентября сообщалось, что делегация подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток получила доступ ко всем помещениям СБУ в разных регионах страны и документам удерживаемых лиц.

В свою очередь, СБУ заявила, что боевики на Донбассе имеют 8 пыточных.