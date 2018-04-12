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НАБУ: Розенблат і Поляков знали про проекти, внесені за підробленими підписами

Четвер, 12 квітня 2018, 17:53

Слідство у справі проти нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова стверджує, що вони не підписували законопроекти, які фігурують у підозрі, але знали про їх внесення.

Про це повідомили в НАБУ у відповідь на запит "Української правди".

Йдеться про проекти законів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів і за лобіювання яких, за версією слідства, депутати одержали неправомірну вигоду.

"Проведеною почеркознавчою експертизою отриманих документів встановлено, що окремі підписи від імені вказаних у запиті народних депутатів України, які містяться на них, виконані не самими народними депутатами, а іншими особами", – зазначили у відомстві.

Водночас, слідство стверджує, що депутати знали про внесення на розгляд Верховної Ради законопроектів від їх імені.

Крім того, НАБУ зазначає, що Розенблат та Поляков "особисто вчинили ряд дій, спрямованих на забезпечення їх погодження та розгляду".

"Дані обставини підтверджуються достатнім обсягом належних і допустимих доказів, зібраних у матеріалах кримінального провадження, які дають обґрунтовані підстави для підозри, а в подальшому і обвинувачення у вчиненні злочинів", – наголосили в Бюро.

У відомстві додали, що детективи вилучили проекти законів, листи, подання, порівняльні таблиці, пояснювальні записки тощо.

Раніше Розенблат і його адвокат повідомили УП, що згідно з результатами експертизи, законопроекти, які зареєстровані у ВР за підписом депутатів Розенблата і Полякова та фігурують у справі проти них, сфальсифіковані.

Розенблат тоді стверджував, що про реєстрацію проектів дізнався вже після відкриття справи.

Як відомо, 20 червня 2017 року антикорупційні органи заявили, що Розенблат і Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

16 лютого 2018 року Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

Пізніше адвокатам та підозрюваним відкрили доступ до матеріалів слідства у "бурштиновій справі".

"Українська правда"

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Теми: РозенблатПоляковбурштинНАБУ
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