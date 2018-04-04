Розенблат заявляє, що має докази: У ВР зареєстровані фальшиві законопроекти

Згідно з результатами експертизи, два законопроекти, зареєстровані у Верховній Раді за підписом депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова у 2016 році, сфальсифіковані.

Про це "Українській правді" повідомили депутат Борислав Розенблат і його адвокат Олексій Шевчук.

Йдеться про два проекти, які фігурують у кримінальній справі проти Розенблата і Полякова і досі зареєстровані в парламенті під номерами №5436 і №5437.

Так, за словами Шевчука, результати почеркознавчої експертизи, проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз за ініціативою НАБУ, показали, що підписи під законопроектами, не належать згаданим депутатам.

"Ця експертиза показала, що Розенблат не ставив жодних підписів і не здійснювали жодних дій в інтересах агента Катерини", - сказав Шевчук

У свою чергу Розенблат наголосив, що не підписував цих проектів.

"Я не підписував і не вносив ці законопроекти. Хтось підписав і вніс їх від мого імені. А за законом, депутат має персонально підписувати проекти, які вносить", - зазначив Розенблат

"Я сьогодні йду до Генпрокурутари давати свідчення з цього приводу і писатиму заяву про злочин", - додав він.

На уточнююче питання про те, чому він одразу цього не зробив, він сказав: "Про реєстрацію проектів я дізнався вже після відкриття справи проти мене, а до цього навіть не знав, що вони зареєстровані".

Водночас Шевчук повідомив, що заява з цього приводу кілька тижнів тому була також подана до Шевченківського управління Нацполіції. "Ми чекали на результати експертизи, щоб подавати заяву, бо в іншому випадку справу б не розслідували", - уточнив він на запитання УП, чому заява була написана лише зараз.

Шевчук також повідомив, що була проведена експертиза коштовностей, які при собі мав Розенблат, коли його знімали з літака, і які в деяких ЗМІ назвали "діамантами".

"Це золоті прикраси. Згідно з експертизою, яку проводив Державний гемологічний центр України, це були не діаманти, а аметисти, топази, хризоліт - це дорогоцінні каміння 2-4 порядку. А також фіаніт – синтетичний недорогоцінний камінь. Жодних діамантів не було", - заявив він.

"Вартість цих нібито "діамантів", згідно з результатами екпертизи, становить до 44 доларів США. Мова йде про каміння", - підкреслив Шевчук.

Раніше сам Розенблат заявляв, що віз подарунки племінницям в Німеччину, і загальна вартість прикрас становить до 17 тисяч гривень.

Як відомо, Розенблата звинувачують у тому, що він отримав 200 тисяч доларів за вплив на рішення чиновників Держслужби геології і надр та місцевої влади про надання ТОВ "Укртехдобич" спецдозволів на користування надрами.

Слідчі мають аудіо- та відеозаписи, на яких Розенблат спілкується з учасниками схеми. На кількох ідеться про підписання законопроектів №5436 і №5437, які пропонують зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування видобутку бурштину та звільнення від податків осіб, які ввозять в Україну обладнання для промислового видобутку бурштину.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні. Тепер їм інкримінують лише отримання хабара.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили. Тоді в нього вилучили прикраси. У деяких ЗМІ написали, що то були діаманти.