САП закінчила розслідування справ Полякова і Розенблата

Спеціальна антикорупційна прокуратура завершила досудове розслідування у справі нардепів Борислава Розенблата і Максима Полякова, на понеділок, 19 заплановано відповідне оголошення.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Полякова Петро Бойко.

"Так, закінчилось. На понеділок заплановане оголошення про закінчення досудового слідства. Тобто формально відкриття кримінального провадження розпочнеться з понеділка", - сказав він.

На уточнююче питання, чи відомо, коли справа може бути передана до суду, Бойко відповів, що це залежить від кількості томів, з якими сторони мають ознайомитись.

Він також повідомив, що на судовому засіданні будуть присутні багато людей, оскільки у справі проходять декілька обвинувачених, в тому числі Розенблат і Поляков.

У свою чергу адвокат Розенблата Олексій Шевчук заявив, що не отримував повідомлення про закінчення слідства.

Як відомо, Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.