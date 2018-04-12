Следствие по делу против нардепов Борислава Розенблата и Максима Полякова утверждает, что они не подписывали законопроекты, которые фигурируют в подозрении, но знали об их внесении.

Об этом сообщили в НАБУ в ответ на запрос "Украинской правды".

Речь идет о проектах законов №5436 и №5437, которые предлагают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы и за лоббирование которых, по версии следствия, депутаты получили неправомерную выгоду.

"Проведенной почерковедческой экспертизой полученных документов установлено, что отдельные подписи от имени указанных в запросе народных депутатов Украины, которые содержатся на них, выполнены не самыми народными депутатами, а другими лицами", – отметили в ведомстве.

В то же время, следствие утверждает, что депутаты знали о внесении на рассмотрение Верховной Рады законопроектов от их имени.

Кроме того, НАБУ отмечает, что Розенблат и Поляков "лично совершили ряд действий, направленных на обеспечение их согласования и рассмотрения".

"Данные обстоятельства подтверждаются достаточным объемом надлежащих и допустимых доказательств, собранных в материалах уголовного производства, которые дают обоснованные основания для подозрения, а в дальнейшем и обвинение в совершении преступлений", – отметили в Бюро.

В ведомстве добавили, что детективы изъяли проекты законов, письма, представление, сравнительные таблицы, объяснительные записки и т.

Ранее Розенблат и его адвокат сообщили УП, что согласно результатам экспертизы, законопроекты, которые зарегистрированы в ВР за подписью депутатов Розенблата и Полякова и фигурируют в деле против них, сфальсифицированы.

Как известно, 20 июня 2017 року антикоррупционные органы заявили, что Розенблат и Поляков требовали взятку от компании-нерезидента за добычу янтаря в Украине.

Следователи опубликовали аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают освободить от налогов лица, которые ввозят в Украину оборудования для промышленной добычи янтаря.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

16 февраля 2018 года Специальная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование по делу нардепов Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

Позже адвокатам и подозреваемым открыли доступ к материалам следствия по "янтарному делу".