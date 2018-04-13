"Опоблок" віддав борг за рекламу на "Інтері" державними коштами

У 2017 році телеканал "Інтер" отримав від "Опозиційного блоку" 6,4 мільйона гривень бюджетних коштів, які партія заборгувала за рекламу перед початком місцевих виборів 2015 року.

Про це повідомляє громадський рух "Чесно".

За його даними, "Опоблок" торік отримав з бюджету майже 48,5 млн грн – і чверть цих коштів партія витратила на телерекламу.

Ще 6,4 млн грн пішло на погашення боргу перед "Інтером".

Сума членських внесків "Опоблоку" становила менше 4 млн грн – цього було недостатньо, щоб покрити борги партії перед телеканалом.

Договори на трансляцію рекламних роликів у 2015 році свідчать, що телерекламу транслювали до офіційного початку виборчої кампанії. Ролики були спрямовані на східні та південні регіони України.

"Інтер", згідно з договором, прокрутив їх близько 1430 разів.

Експерт Цетру політико-правових реформ Дмитро Калмиков зазначає, що прямої заборони щодо погашення кредиторської заборгованості партії у законі "Про політичні партії" немає.

Аналітик руху "Чесно" з партійних фінансів Ігор Фещенко також сказав: "Це не фіксується як витрати на вибори".

"Якби ці самі ролики транслювалися після 5 вересня, то оплата за трансляцію державними коштами була б порушенням закону. "Опоблок" могли б позбавити держфінансування", –констатував він.

За законом, у невиборчий період ролик не є політичною рекламою, а у виборчий період він уже вважається агітацією, уточнив Фещенко

Зараз "Опоблок" також витрачає кошти платників податків на те, щоб вітати потенційних виборців зі святами.

У 2017 році на привітання з 9 травня партія витратила майже 6,5 млн грн, а на вітання з Днем незалежності України – лише 0,5 млн грн.

Медіаексперти з "Детектор медіа" зазначають, що в новинних блоках на телеканалі "Інтер" є прихована реклама партії. Найчастішим спікером від "Опоблоку" там є Юрій Бойко.

ТРК "Україна", яка має схожу аудиторію, часто запрошує його соратника Бориса Колесникова.

"Чесно" зазначає, що політики для приховування витрат на рекламу можуть створювати одноіменні громадські організації. Ці ГО можуть мати таку саму символіку, як партія і купувати рекламу для неї. Так вчинили у "Народному контролі" Дмитра Добродомова. А "Хвиля" Віктора Чумака розміщує політичну рекламу від імені ГО

За підрахунком руху, за 9 місяців 2016 року з десяток медіа опублікували 630 матеріалів від прес-служби "Народного фронту", не позначаючи публікацію як рекламний контент.