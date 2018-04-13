"Оппоблок" отдал долг за рекламу на "Интере" госсредствами

В 2017 году телеканал "Интер" получил от "Оппозиционного блока" 6,4 миллиона гривен бюджетных средств, которые партия задолжала за рекламу перед началом местных выборов 2015 года.

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

По его данным, "Оппоблок" в прошлом году получил из бюджета почти 48,5 млн грн – и четверть этих средств партия потратила на телерекламу.

Еще 6,4 млн грн ушло на погашение долга перед "Интером".

Сумма членских взносов "Оппоблока" составляла менее 4 млн грн – этого было недостаточно, чтобы покрыть долги партии перед телеканалом.

Договоры на трансляцию рекламных роликов в 2015 году свидетельствуют, что телерекламу транслировали до официального начала избирательной кампании. Ролики были направлены на восточные и южные регионы Украины.

"Интер", согласно договору, прокрутил их порядка 1430 раз.

Эксперт Центра политико-правовых реформ Дмитрий Калмыков отмечает, что прямого запрета по погашению кредиторской задолженности партии в законе "О политических партиях" нет.

Аналитик движения "Честно" по партийным финансам Игорь Фещенко также сказал: "Это не фиксируется как расходы на выборы".

"Если бы эти же ролики транслировались после 5 сентября, то оплата за трансляцию государственными средствами была бы нарушением закона. "Оппоблок" могли бы лишить госфинансирования", – констатировал он.

По закону, в неизбирательный период ролик не является политической рекламой, а в избирательный период он уже считается агитацией, уточнил Фещенко.

Сейчас "Оппоблок" также тратит средства налогоплательщиков на то, чтобы поздравлять потенциальных избирателей с праздниками.

В 2017 году на поздравления с 9 мая партия потратила почти 6,5 млн грн, а на поздравления с Днем независимости Украины – всего лишь 0,5 млн грн.

Медиаэксперты из "Детектор медиа" отмечают, что в новостных блоках на телеканале "Интер" есть скрытая реклама партии. Частый спикер от "Оппоблок" там Юрий Бойко.

ТРК "Украина", у которой похожая аудитория, часто приглашает его соратника Бориса Колесникова.

"Честно" отмечает, что политики, чтобы скрыть расходы на рекламу, могут создавать одноименные общественные организации. Эти ОО могут иметь такую ​​же символику, как партия и покупать рекламу для нее. Так поступили в "Народном контроле" Дмитрия Добродомова. А "Хвыля" Виктора Чумака размещает рекламу от имени ОО.

По подсчетам движения, за 9 месяцев 2016 года с десяток медиа опубликовали 630 материалов от пресс-службы "Народного фронта", не помечая публикацию как рекламный контент.