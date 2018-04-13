Кононенко відповів на звинувачення: Немає виборів – немає підкупу

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко вважає, що оскільки до парламентських виборів в Україні ще далеко, то роздача людям подарунків від його імені є цілком законною.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"На сьогоднішній день виборів немає, ми не перебуваємо у виборчій кампанії, тому немає предмету розмови", - наголосив він.

З іншого боку, зазначив Кононенко, наразі чітко не встановлено, що саме можна вважати підкупом виборців.

"Є питання просування партійної символіки, є питання спілкування представників політичних партій і народних депутатів з виборцями і є питання відкритого підкупу. Просто потрібно розібратися що є що", - заявив нардеп.

Раніше депутат Ради від "Народного фронту" Віктор Романюк попросив НАБУ, Генпрокуратуру і СБУ притягнути Кононенка до кримінальної відповідальності за підкуп виборців.

Романюк розповів, що 8 березня в Обухівському та Васильківському районах Київщини людям роздавали "дешеві засобами особистої гігієни (шампунь) і махрові рушники китайського виробництва з написом "Гарного дня! Ігор Кононенко".

Євген Кізілов, УП