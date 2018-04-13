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Кононенко ответил на обвинения: Нет выборов – нет подкупа

Пятница, 13 апреля 2018, 18:18

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко считает, что поскольку до парламентских выборов в Украине еще далеко, то раздача людям подарков от его имени вполне законна.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина".

"На сегодняшний день выборов нет, мы не находимся в избирательной кампании, поэтому нет предмета разговора", - подчеркнул он.

С другой стороны, отметил Кононенко, пока четко не установлено, что именно можно считать подкупом избирателей.

"Есть вопрос продвижения партийной символики, вопрос общения представителей политических партий и народных депутатов с избирателями и вопрос открытого подкупа. Просто нужно разобраться, что есть что", - заявил нардеп.

Ранее депутат Рады от "Народного фронта" Виктор Романюк попросил НАБУ, Генпрокуратуру и СБУ привлечь Кононенко к уголовной ответственности за подкуп избирателей.

Романюк рассказал, что 8 марта в Обуховском и Васильковском районах Киевской области людям раздавали "дешевые средства личной гигиены (шампунь) и махровые полотенца китайского производства с надписью "Хорошего дня! Игорь Кононенко".

 
 

В 2019 году в Украине ожидаются выборы президента и парламента. Первые должны состояться весной, вторые - осенью.

Евгений Кизилов, УП

Темы: КононенкоБППвиборыВерховная Радаскандал
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