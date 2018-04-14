Волкер не вважає, що через Сирію РФ готує наступ на Донбас

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Субота, 14 квітня 2018, 23:28

США не вважають, що ситуація в Сирії може відгукнутися на Донбасі.

Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, повідомляє ТСН.

За його словами, справи на Близькому Сході і в Україні – це різні речі.

Волкер не вважає, що Кремль готує новий наступ на Донбасі найближчим часом.

"Росіяни вже 4 роки підтримують конфлікт на Сході України – танками, мінометами, піхотою, радіоелектронною зброєю – усім, що можна собі уявити. Відтак це питання постійної ротації техніки та людей. Я не думаю, що зараз рухи на російсько-українському кордоні помітно відрізняються від тих, що ми бачили останні 3,5 роки", - сказав він.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Українська правда
Теми: США Сирія Донбас
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