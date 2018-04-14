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Путін засудив удар по Сирії: РФ скликає екстрене засідання РБ ООН

Субота, 14 квітня 2018, 11:20
Путін засудив удар по Сирії: РФ скликає екстрене засідання РБ ООН

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Про це Путін заявив 14 квітня, повідомляє прес-служба Кремля. 

"Росія найсерйознішим чином засуджує напад на Сирію, де російські військовослужбовці допомагають законному уряду у боротьбі з тероризмом .... Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, потурають терористам", - зазначив президент РФ.

Удар по Сирії він назвав "актом агресії проти суверенної держави", який було здійснено "без санкції РБ ООН, у порушення статуту ООН, норм і принципів міжнародного права".

"Історія розставить все по своїх місцях, і вона вже поклала на Вашингтон важку відповідальність за криваву розправу з Югославією, Іраком, Лівією", - додав він.

Путін додав, що приводом для авіаудару стало "інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення - на цей раз у Думі".

Нагадаємо, повідомлення про можливу хімічну атаку на східну Гуту (м.Дума) з'явилися 7 квітня. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хіматаки постраждали понад 1000 осіб.

У Міноборони РФ в свою чергу заявили, що повідомлення про застосування сирійською армією проти бойовиків у Думі бомби з хлором не відповідають дійсності.

Президент США Дональд Трамп після хіматаки назвав президента Сирії Башара Асада твариною, сам напад - варварським і заявив, що Росія і Іран мають заплатити велику ціну за підтримку Асада. 

Росія у свою чергу почала підготовку до можливих ударів по Сирії і нібито намагалася вивідати мети американських сил.

Великобританія привела у бойову готовність літаки на кіпрській базі в Акротірі і перемістила підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН, станом на вересень 2017 року у ході громадянської війни війська Башара Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили понад 10 людей з ознаками отруєння хлором.

10 квітня Росія заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.  

Українська правда
Теми: СиріяРосіяСШАПутін
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