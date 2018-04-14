Путін засудив удар по Сирії: РФ скликає екстрене засідання РБ ООН

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Про це Путін заявив 14 квітня, повідомляє прес-служба Кремля.

"Росія найсерйознішим чином засуджує напад на Сирію, де російські військовослужбовці допомагають законному уряду у боротьбі з тероризмом .... Своїми діями США ще більше посилюють гуманітарну катастрофу в Сирії, несуть страждання мирному населенню, потурають терористам", - зазначив президент РФ.

Удар по Сирії він назвав "актом агресії проти суверенної держави", який було здійснено "без санкції РБ ООН, у порушення статуту ООН, норм і принципів міжнародного права".

"Історія розставить все по своїх місцях, і вона вже поклала на Вашингтон важку відповідальність за криваву розправу з Югославією, Іраком, Лівією", - додав він.

Путін додав, що "приводом" для авіаудару стало "інсценування застосування отруйних речовин проти цивільного населення - на цей раз у Думі".