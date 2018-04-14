Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Рішення було ухвалено в ході екстреного засідання РБ ООН увечері 14 квітня, повідомляє Reuters.

BREAKING: U.N. Security Council fails to adopt Russian drafted resolution to condemn U.S., French, British strikes in Syria https://t.co/vXBCvPs2nJ — Reuters Top News (@Reuters) April 14, 2018

Документ, внесений Росією, не набрав необхідної кількості голосів: "за" резолюцію в ході екстреного засідання РБ ООН, скликаного за ініціативою Росії, проголосували лише 3 з 15 членів - Росія, Китай і Болівія. 8 країн проголосували проти, ще 3 утрималися, повідомляє AP.

Для ухвалення резолюції потрібно не менше 9 голосів членів Радбезу ООН.

Під час засідання США, Великобританія і Франція заявили, що здійснили удари по об'єктах у Сирії, де, ймовірно, виготовляють хімічну зброю, після отримання "доказів", що у Думі 7 квітня під час атаки було використано отруйний газ.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії.