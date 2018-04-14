Радбез ООН не ухвалив резолюцію РФ із засудженням удару по Сирії

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Субота, 14 квітня 2018, 20:39

Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії з боку США, Великобританії і Франції.

Рішення було ухвалено в ході екстреного засідання РБ ООН увечері 14 квітня, повідомляє Reuters.

Як повідомляє ТАСС, документ, внесений Росією,  не набрав необхідної кількості голосів. 

Українська правда
Теми: Сирія ООН
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