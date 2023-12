Рада Безпеки ООН не ухвалила внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Рішення було ухвалено в ході екстреного засідання РБ ООН увечері 14 квітня, повідомляє Reuters.

