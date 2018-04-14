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Волкер не считает, что из-за Сирии РФ готовит наступление на Донбасс

Суббота, 14 апреля 2018, 23:28

США не считают, что ситуация в Сирии может откликнуться на Донбассе.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает ТСН.

По его словам, дела на Ближнем Востоке и в Украине - это разные вещи.

Волкер не считает, что Кремль готовит новое наступление на Донбассе в ближайшее время.

"Русские уже 4 года поддерживают конфликт на востоке Украины - танками, минометами, пехотой, радиоэлектронной оружием - всем, что можно себе представить. Поэтому это вопрос постоянной ротации техники и людей. Я не думаю, что сейчас движения на российско-украинской границе заметно отличаются от тех, что мы видели последние 3,5 года", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Совет Безопасности ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Украинская правда
Темы: СШАСирияДонбасс
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