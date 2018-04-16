Аваков озвучив свій план по деокупації Донбасу

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що повернути окуповані райони Донецької і Луганської областей під контроль української влади можливо після прийняття закону про амністію, проведення місцевих виборів і ряду інших кроків.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді": Арсен Аваков: У мене є план. Умовно, взяти спочатку окремо Горлівку

"У мене є свій план. Він називається "тактика дрібних кроків, яким аплодують всі". Я не вважаю, що реінтегрувати можна відразу всю територію окупованого Донбасу. "Блакитних шоломів" стільки немає - на всю територію. Тому я пропоную, умовно кажучи, взяти спочатку окремо Горлівку або Новоазовський район", - розповів міністр.

За його словами, план полягає в тому, щоб миротворці спільно з українськими прикордонниками спочатку зайняли позиції на кордоні умовної Горлівки або Новоазовського району, де були б проведені вибори до місцевих рад за українським законодавством.

На думку Аваков не важливо, хто переможе на цих виборах, "головне - сформувати перехідну адміністрацію".

"На основі цих нових, обраних за українським законом органів та представників державної влади України, туди повинна прийти центральна влада разом з українськими поліцейськими силами", - пояснив він.

При цьому міністр не виключив, що українські поліцейські спочатку патрулюватимуть окуповані райони з місцевими представниками територіальних громад.

Він зазначив, що після цього має початися відновлення інфраструктури - відновлення подачі води, електроенергії, відновлення шкіл і українських паспортів.

"Тут теж є нюанс, тому що ступінь перевірки людей з окупованих територій повинен бути спеціальним, щоб ми не видавали кому попало українські паспорти, а тільки українським громадянам", - сказав він.

Аваков додав, що якщо в окремо взятому районі все пройде як треба, то ту ж процедуру слід повторити з наступних п'яти районах.

Він не виключає, що спочатку люди з окупованих територій будуть обмежені в правах щодо виборів до центральних органів влади - парламенту, президента і так далі, але додав, що "це нормальна міжнародна практика".

Міністр зазначив, що також в Україні необхідно ухвалити два закони: про амністію і "про колаборантів", які дозволять визначити статус жителів окупованого Донбасу.

"Закон" про колаборантів "- обов'язковий, тому що потрібно визначити статус кожної людини. Офіційно встановити, що він такий же громадянин України, як і всі інші. Він або жертва, яких більшість, або учасник, але не критичний. Або все ж заслуговує заходи осуду", - розповів Аваков.

Він зазначив, що якщо це все реалізувати, то поступово можна вийти на ситуацію, "коли українські прикордонники стоять на кордоні України і Росії, повністю забезпечуючи контроль, а разом з ними стоять" блакитні каски", про які домовляється президент Петро Порошенко".

Аваков упевнений, що парламент конституційною більшістю може проголосувати за такий сценарій реінтеграції Донбасу.

Як повідомлялося, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що Україна прагне до введення миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі, і в цьому питанні є певні зрушення.

Більше про закон про реінтеграцію читайте у матеріалі: Іменем Порошенка. Чи змінить війну закон про деокупацію Донбасу