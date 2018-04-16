Стало відомо, коли комітет нацбезпеки розгляне публікації про зловживання в оборонці

Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони 18 квітня розгляне опубліковані журналістами видання "Новое время" матеріали про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.

Про це йдеться на сайті комітету.

"Запрошення для участі у засіданні Комітету направлені директору Національного антикорупційного бюро України Ситнику А.С., Голові Служби безпеки України Грицаку В.С., Міністру оборони України Полтораку С.Т., головному редактору журналу "Новое время" Сичу В.В.", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що журналісти видання "Новое время" заявили про те, що голова комітету з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський погрожував редколективу після журналістського розслідування про його причетність до корупційних схем в оборонній промисловості.

В НСЖУ заявили, що вимушені звертатися до міжнародних партнерів по допомогу з цього приводу.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони розгляне факти можливої корупції при закупівлі військової техніки та обладнання, які були описані журналістами, через що виник скандал з нардепом Сергієм Пашинським.

У державному концерні "Укроборонпром" вирішили звернутися до суду через публікацію матеріалу видання "Новое время" про схеми, які використовують посадовці в оборонній сфері.