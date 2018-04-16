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Стало известно, когда комитет нацбезопасности рассмотрит публикации о злоупотреблениях в оборонке

Понедельник, 16 апреля 2018, 19:37

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны 18 апреля рассмотрит опубликованные журналистами издания "Новое время" материалы о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Об этом говорится на сайте комитета.

"Приглашение для участия в заседании Комитета направлены директору Национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С., Председателю Службы безопасности Украины Грицаку В.С., Министру обороны Украины Полтораку С.Т., главному редактору журнала "Новое время" Сычу В.В.", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что журналисты издания "Новое время" заявили о том, что глава комитета по нацбезопасности и обороне Сергей Пашинский угрожал редколективу после журналистского расследования о его причастности к коррупционным схемам в оборонной промышленности.

В НСЖУ заявили, что вынуждены обращаться к международным партнерам за помощью по этому поводу.

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны рассмотрит факты возможной коррупции при закупке военной техники и оборудования, которые были описаны журналистами, из-за чего возник скандал с нардепом Сергеем Пашинским.

В государственном концерне "Укроборонпром" решили обратиться в суд из-за публикации материала издания "Новое время" о схемах, которые используют чиновники в оборонной сфере.

Украинская правда
Темы: СМИсвобода словаПашинский
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