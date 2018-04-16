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У міноборони РФ розповіли, коли інспектори ОЗХЗ приїдуть на місце хіматаки

Понеділок, 16 квітня 2018, 21:59

У міністерстві оборони РФ заявляють, що експерти Організації із заборони хімічної зброї приїдуть у сирійську Думу 18 квітня.

Про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кирилов, передає "ТАСС".

"Завтра туди (в Думу – ред.) виїжджає служба безпеки ООН для розвідки маршруту, і на середу (18 квітня – ред.) планується виїзд фахівців ОЗХЗ", - сказав він.

Крім того, Кирилов підтвердив, що прибуття фахівців також планується на цей день - 18 квітня.

Раніше про хімічну атаку на Думу повідомило повстанське угрупування Джаїш аль-Іслам.

Дума є останнім повстанським містом в східній Гуті і знаходиться в облозі урядових сил.

За даними ВВС, внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей, отруївшись токсичним газом.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

16 квітня повідомлялося, що місію Організації із заборони хімічної зброї не допускають в сирійське місто Дума, де, ймовірно, урядові сили здійснили хімічну атаку.

Українська правда
Теми: РосіяСирія
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