В Минобороны РФ рассказали, когда инспекторы ОЗХО приедут на место химатаки

В министерстве обороны РФ заявляют, что эксперты Организации по запрещению химического оружия приедут в сирийскую Думу 18 апреля.

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, передает "ТАСС".

"Завтра туда (в Думу - ред.) выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрута, и на среду (18 апреля - ред.) планируется выезд специалистов ОЗХО", - сказал он.

Кроме того, Кириллов подтвердил, что прибытие специалистов также планируется в этот день - 18 апреля.

Ранее о химической атаке на Думу сообщила повстанческая группировка Джаиш аль-Ислам.

Дума является последним повстанческим городом в восточной Гуте и находится в осаде правительственных сил.

По данным ВВС, в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек, отравившись токсичным газом.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

16 апреля сообщалось, что миссию Организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума, где, вероятно, правительственные силы осуществили химическую атаку.