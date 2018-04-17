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Держдума РФ у травні розгляне законопроект про санкції проти США

Вівторок, 17 квітня 2018, 07:29

Перше читання законопроекту про санкції Росії проти США і "країн, що підтримують антиросійську політику", пройде в Держдумі РФ 15 травня.

Про це у понеділок заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін, який також є одним із 327 авторів законопроекту, передає DW.

За його словами, депутати обговорять документ з експертами, а "рішення, які будуть прийняті, будуть ухвалені дуже відповідально".

13 квітня спікер В'ячеслав Володін і лідери чотирьох парламентських фракцій внесли до Держдуми законопроект про відповідні дії щодо "антиросійської політики США".

Він передбачає "заборону або обмеження" на роботу в РФ для громадян США та інших держав, які дотримуються такої ж політики, у тому числі висококваліфікованих фахівців.

Крім цього, пропонується призупинити міжнародне співробітництво Росії і російських підприємств зі Сполученими Штатами та іншими державами в авіабудуванні, ракетній галузі та атомній сфері.

Законопроект також передбачає обмеження ввезення в Росію із США алкогольної і тютюнової продукції, сільгосппродукції, сировини і продовольства.

Як повідомлялось, 6 квітня Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Втрати російських бізнесменів вже перевищили 16 мільярдів доларів.

Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Нові українські санкції проти РФ стосуватимуться тих олігархів, які працюють в окупованому Росією Криму та постачають зброю російській армії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАсанкції
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