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Порошенко розкрив деталі нових санкцій проти РФ, схожих на американські

Вівторок, 10 квітня 2018, 14:24

Нові українські санкції проти РФ стосуватимуться тих олігархів, які працюють в окупованому Росією Криму та постачають зброю російській армії.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у вівторок на брифінгу в Німеччині за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

За його словами, питання запровадження таких заходів буде винесене найближчими днями на засідання Ради національної безпеки і оборони.

"Санкції будуть максимально гармонізовані з рішенням уряду США, і, безумовно, до складу санкцій буде залучений і пан Дерипаска (Олег, російський мільярдер – ред.)", - заявив голова держави.

Він розповів, що до санкційного списку увійдуть й інші олігархи, які є ключовими учасниками "російських процесів", в тому числі щодо активної роботи в Криму та постачання Росії зброї.

"Звичайно, реакція України буде дуже швидкою і рішучою", - підкреслив Порошенко.

Як повідомлялося, Україна планує синхронізувати санкції проти Російської Федерації із США.

Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

Як відомо, наприкінці січня Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь", у якій перераховані імена наближених до президента РФ Володимира Путіна російських чиновників і бізнесменів, проти яких можуть бути введені санкції.

Читайте також: Вся кремлівська рать. Хто з росіян потрапив до доповіді Мінфіну США (повний перелік)

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСШАсанкціїПорошенко
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