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Госдума РФ в мае рассмотрит законопроект о санкциях против США

Вторник, 17 апреля 2018, 07:29

Первое чтение законопроекта о санкциях России против США и "стран, поддерживающих антироссийскую политику", пройдет в Госдуме РФ 15 мая.

Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, который также является одним из 327 авторов законопроекта, передает DW.

По его словам, депутаты обсудят документ с экспертами, а "решения будут приняты очень ответственно".

13 апреля спикер Вячеслав Володин и лидеры четырех парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект об ответных действиях в отношении "антироссийской политики США".

Он предусматривает "запрет или ограничения" на работу в РФ для граждан США и других государств, которые придерживаются такой же политики, в том числе высококвалифицированных специалистов.

Кроме этого, предлагается приостановить международное сотрудничество России и российских предприятий с Соединенными Штатами и другими государствами в авиастроении, ракетной отрасли и атомной сфере.

Законопроект также предусматривает ограничение ввоза в Россию из США алкогольной и табачной продукции, сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Как сообщалось, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

Потери российских бизнесменов уже превысили 16 миллиардов долларов.

Украина планирует синхронизировать санкции против Российской Федерации с США.

Новые украинские санкции против РФ будут касаться тех олигархов, которые работают в оккупированном Россией Крыму и поставляют оружие российской армии.

Темы: РосcияСШАсанкции
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