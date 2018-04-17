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У Раді склав присягу новий депутат від БПП

Вівторок, 17 квітня 2018, 10:13
У Раді склав присягу новий депутат від БПП

У Верховній Раді склав присягу депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Роман Зварич, який прийшов на місце Валерія Пацкана, новообраного голови Рахункової палати.

Відповідну присягу він проголосив з трибуни парламенту.

Після цього голова ВР Андрій Парубій побажав Зваричу плідної роботи.

Також він повідомив про входження нардепа до фракції "БПП".

Раніше повідомлялося, що 4 квітня Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом від партії Блок Петра Порошенка Романа Зварича, який був соратником президента Віктора Ющенка.

Як повідомлялося, новообраний депутат проживає в місті Києві, безпартійний, включений до виборчого списку партії "БПП" під №82.

Зварич заходить до Ради на місце, що звільнилося після призначення Валерія Пацкана головою Рахункової палати.

Роман Зварич був міністром юстиції в урядах Юлії Тимошенко у 2005 році та Віктора Януковича – у 2006 за квотою партії "Наша Україна" Віктора  Ющенка. При Тимошенко він опинився в центрі скандалу, оскільки з'ясувалося, що в нього немає юридичної освіти.

Також Зварич був народним депутатом Верховної Ради 3-6 скликань, брав активну участь у створенні "помаранчевої" урядової коаліції.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаПарубійЗваричБПП
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