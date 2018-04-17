В Раде принес присягу новый депутат от БПП

В Верховной Раде принес присягу депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Роман Зварыч, который пришел на место Валерия Пацкана, новоизбранного главы Счетной палаты.

Соответствующее присягу он провозгласил с трибуны парламента.

После этого глава ВР Андрей Парубий пожелал Зварычу плодотворной работы.

Также он сообщил о вхождении нардепа во фракцию "БПП".

Ранее сообщалось, что 4 апреля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом от партии Блок Петра Порошенко Романа Зварыча, который был соратником президента Виктора Ющенко.

Как сообщалось, новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии "БПП" под №82.

Зварич заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.

Роман Зварич был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича - в 2006 по квоте партии "Наша Украина" Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.

Также Зварич был народным депутатом Верховной Рады 3-6 созывов, принимал активное участие в создании "оранжевой" правительственной коалиции.