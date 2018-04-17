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OCCRP вважає, що до вбивства Шеремета причетна українська влада

Вівторок, 17 квітня 2018, 12:44

У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.

Про це заявив співзасновник OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) Дрю Салліван в інтерв’ю "Українській правді".

За його словами, і вбивство Георгія Гонгадзе у 2000 році, і вбивство Павла Шеремета у 2016 році, "були, найімовірніше, політичними".

"Такі вбивства найскладніше розкрити. Думаю, плівки Мельниченка свідчать про те, що він знав про вбивство Гонгадзе", – сказав Салліван.

"Що стосується Порошенка – ми не знаємо, вбивство Шеремета замовив він чи хтось з його адміністрації, але думаємо, що до цього причетна українська влада", – заявив він.

Салліван пояснив свої міркування: "Влада свідомо не докопується до правди, не публікує інформацію, яку мала б зробити публічною".

"Ми досі не почули відповіді, чи Ігор (Устименко, помічений на відео з камер спостереження в ніч перед убивством Шеремета – ред.) працює в СБУ, чи вже звільнений – і чому, чим саме він займався в органах тощо", – сказав він.

Співзасновник OCCRP зазначив: "У багатьох випадках вбивства журналістів відбуваються, щоб створити відчуття невпевненості. Особливо на території, яка перебуває в стані війни. Мета – підвищити підтримку чинної влади в часи нестабільності".

"Звичайно, українська влада із задоволенням сказала б, що це Росія. І така вірогідність є. Але докази свідчать радше про те, що це зробили всередині країни", – заявив Салліван.

"Журналісти часто – просто пішаки у складній грі. Великий відсоток із них було вбито не за їхнє конкретне розслідування, а просто щоб вони відіграли певну роль", – додав він.

Салліван також зазначив, що є загальносвітова проблема: "90% розслідувань вбивств журналістів – не закриті".

Він порадив журналістам продовжувати розслідувати самостійно. "Деколи це займає 10 років. І це нормально", – зазначив представник Центру дослідження корупції й організованої злочинності .

Він бачить, що в Україні "ЗМІ і громадський сектор відкрито залякують": "Українська правда" втратила журналіста, а "Громадське" і "Слідство.Інфо" відчувають тиск: "Щойно вони атакують уряд, отримують більше проблем".

"Якби влада почувалася в безпеці, вона не атакувала б медіа і давала б можливість їм розповідати їхні історії. Але дії влади демонструють, що їхні помисли – нечисті" – заявив Салліван.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – некомерційний проект, що об'єднує низку регіональних центрів розслідувальної журналістики від Східної Європи до Центральної Азії.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Справа Шереметасправа ГонгадзеЗМІвлада
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