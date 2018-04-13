Вбивство Шеремета: За 2 роки розслідування у слідства немає доказової бази

За майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, докази ще збираються.



Про це повідомив заступник глави Служби безпеки України Віктор Кононенко в п'ятницю на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання про те, як проходить розслідування, передає "Інтерфакс-Україна".



"У нас немає реальної доказової бази, яку ми до сих пір отримуємо", - сказав Кононенко.



Заступник голови СБУ нагадав, що співробітники спецслужби входять до слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури та Національної поліції, яка розслідує цей злочин.



"На жаль, нічого нового сказати не можу", - сказав він.



Відповідаючи на запитання про те, що заважає розкриттю злочину, Кононенко сказав: "Обставини".

У резолюції, ухваленій учасниками публічної дискусії "Загрози свободі слова в Україні", проведеної Національною спілкою журналістів України та Міжнародною федерацією журналістів 2 березня 2018 року президента Петра Порошенка, Верховну Раду, СБУ, ГПУ та МВС публічно закликали прозвітувати про розслідування убивства Павла Шеремета..

28 лютого Порошенко, відповідаючи на репліку кореспондента "Української правди" про те, що з динаміки розслідування вбивства Шеремета про результати, очевидно, доведеться запитувати вже в наступного президента України, Порошенко зазначив:

"Я не Господь Бог. Я не знаю, хто вбив Павла Шеремета, але в мене так само болить (серце -ред.) які і у вас".

Президент заявив, що готовий робити усе можливе, щоб розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета "не залишилося жодної закритої частини".

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва.

Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Слідство, спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік – вони перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.

В свою чергу журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", встановили, що тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. 15 травня Устименка допитали.

У поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.