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OCCRP считает, что к убийству Шеремета причастна украинская власть

Вторник, 17 апреля 2018, 12:44

В Центре исследования коррупции и организованной преступности считают, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастны украинские власти.

Об этом заявил соучредитель OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) Дрю Салливан в интервью "Украинской правде".

По его словам, и убийство Георгия Гонгадзе в 2000 году, и убийство Павла Шеремета в 2016 году, "были, скорее всего, политическими".

"Такие убийства сложнее раскрыть. Думаю, пленки Мельниченко свидетельствуют о том, что он знал об убийстве Гонгадзе", – сказал Салливан.

"Что касается Порошенко – мы не знаем, заказал ли убийство Шеремета он или кто-то из его администрации, но думаем, что к этому причастна украинская власть", – заявил он.

Салливан объяснил свои соображения: "Власти сознательно не докапываются до правды, не публикуют информацию, которую должны сделать публичной".

"Мы до сих пор не услышали ответа, работает ли в СБУ Игорь (Устименко, замеченный на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета - ред.) или уже уволен – и почему, чем именно он занимался в органах и т.д.", – сказал он.

Соучредитель OCCRP отметил: "Во многих случаях убийства журналистов происходят, чтобы создать ощущение неуверенности. Особенно на территории, находящейся в состоянии войны. Цель – повысить поддержку действующей власти во времена нестабильности".

"Конечно, украинская власть с удовольствием сказала бы, что это Россия. И такая вероятность есть. Но доказательства свидетельствуют скорее о том, что это сделали внутри страны", – заявил Салливан.
 
"Журналисты часто – просто пешки в сложной игре. Большой процент из них были убиты не за их конкретное расследование, а просто чтобы они сыграли определенную роль", – добавил он.

Салливан также отметил, что есть общемировая проблема: "90% расследований убийств журналистов – не закрыты".

Он посоветовал журналистам продолжать расследовать самостоятельно. "Иногда это занимает 10 лет. И это нормально", – отметил представитель Центра исследования коррупции и организованной преступности.

Он видит, что в Украине "СМИ и общественный сектор открыто запугивают": "Украинская правда" потеряла журналиста, а "Громадське" и "Слідство.Інфо" ощущают давление: "Как только они атакуют правительство, получают больше проблем".
 
"Если бы власти чувствовали себя в безопасности, она не атаковали бы медиа и давали бы возможность им рассказывать их истории. Но действия власти демонстрируют, что их помыслы – нечисты", – заявил Салливан.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) – некоммерческий проект, объединяющий ряд региональных центров расследовательской журналистики от Восточной Европы до Центральной Азии.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Дело Шереметадело ГонгадзеСМИвласть
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