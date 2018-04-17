Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Соратник Порошенка витратив мільйон гривень на весільні декорації в Італії

Вівторок, 17 квітня 2018, 13:03
Соратник Порошенка витратив мільйон гривень на весільні декорації в Італії

Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони і бізнес-партнер президента Петра Порошенка Олег Гладковський витратив понад мільйон гривень на послуги італійської компанії з організації весілля.

Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані посадовця у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зазначається, що Гладковський витратив 1007060 гривень за послуги з організації весільного урочистого заходу компанією LE COPERTURE SRL.

Вказується, що компанія знаходиться в комуні Повел'яно у провінції Тревізо.

На сайті компанії повідомляється, що вона створює конструкції, спорядження, декорації та інше для проведення різноманітних урочистих заходів.

На сайті РНБО повідомляється, що Гладковський одружений і виховує трьох синів.

Зміни у майновому стані були опубліковані тільки 16 квітня, хоча у декларації вказується, що майнове право він набув 6 квітня.

Раніше повідомлялося, що протягом 2016-2017 років офіційний дистриб’ютор китайської продукції Great Wall "Богдан-Індустрія" підписала тендерні контракти на 26,1 мільйон гривень для постачання техніки в зону АТО.

ТОВ "Богдан Індустрія" входить до корпорації "Богдан Моторс".

Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс.

Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.

Міністерство оборони замовило у "Богдан Моторс" 200 санітарних автомобілів.

У квітні 2017 року військовим було передано першу партію техніки.

Згодом стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.

У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.

Пізніше в корпорації "Богдан" запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.

Натомість Міноборони засекретило угоди про постачання автомобілів "Богдан 2251".

Читайте також: Війна і бізнес. Як друзі Порошенка контролюють мільярдні замовлення Укроборонпрому. Частина 1

"Золота година". Чому "Богдани" бізнес-партнера Порошенка масово ламаються в АТО

Українська правда
Теми: Гладковськийдекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Гладковський
Журналісти-розслідувачі виграли суд у екс-заступника секретаря РНБО Гладковського
Гладковського помітили у Варшаві, він їздить за кордон як волонтер
ВАКС відпустив одного з "хлопчиків" зі справи Гладковського в ще одному провадженні
Останні новини
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
Усі новини...
Реклама: