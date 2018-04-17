Соратник Порошенка витратив мільйон гривень на весільні декорації в Італії
Перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони і бізнес-партнер президента Петра Порошенка Олег Гладковський витратив понад мільйон гривень на послуги італійської компанії з організації весілля.
Про це йдеться у повідомленні про суттєві зміни у майновому стані посадовця у Єдиному державному реєстрі декларацій.
Зазначається, що Гладковський витратив 1007060 гривень за послуги з організації весільного урочистого заходу компанією LE COPERTURE SRL.
Вказується, що компанія знаходиться в комуні Повел'яно у провінції Тревізо.
На сайті компанії повідомляється, що вона створює конструкції, спорядження, декорації та інше для проведення різноманітних урочистих заходів.
На сайті РНБО повідомляється, що Гладковський одружений і виховує трьох синів.
Зміни у майновому стані були опубліковані тільки 16 квітня, хоча у декларації вказується, що майнове право він набув 6 квітня.
Раніше повідомлялося, що протягом 2016-2017 років офіційний дистриб’ютор китайської продукції Great Wall "Богдан-Індустрія" підписала тендерні контракти на 26,1 мільйон гривень для постачання техніки в зону АТО.
ТОВ "Богдан Індустрія" входить до корпорації "Богдан Моторс".
Бенефіціаром корпорації "Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс.
Раніше його бізнес-партнером в корпорації був президент Петро Порошенко.
Міністерство оборони замовило у "Богдан Моторс" 200 санітарних автомобілів.
У квітні 2017 року військовим було передано першу партію техніки.
Згодом стало відомо, що з 50 доставлених на фронт автомобілів "Богдан-2251" 25 довелося ремонтувати або повертати на завод.
У Міноборони заявили, що подальше виробництво санітарних автомобілів "Богдан 2251" буде можливим лише після усунення виявлених недоліків технічної та медичної частин.
Пізніше в корпорації "Богдан" запевнили, що про відмову Міноборони від закупівель не йдеться.
Натомість Міноборони засекретило угоди про постачання автомобілів "Богдан 2251".
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