Соратник Порошенко потратил миллион гривен на свадебные декорации в Италии

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны и бизнес-партнер президента Петра Порошенко Олег Гладковський потратил более миллиона гривен на услуги итальянской компании по организации свадьбы.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии чиновника в Едином государственном реестре деклараций.

Отмечается, что Гладковський потратил 1007060 гривен за услуги по организации свадебного торжественного мероприятия компанией LE COPERTURE SRL.

Указывается, что компания находится в коммуне Повельяно в провинции Тревизо.

На сайте компании сообщается, что она создает конструкции, снаряжения, декорации и прочее для проведения различных торжественных мероприятий.

На сайте СНБО сообщается, что Гладковський женат и воспитывает троих сыновей.

Изменения в имущественном состоянии были опубликованы только 16 апреля, хотя в декларации указывается, что имущественное право он получил 6 апреля.

Ранее сообщалось, что в течение 2016-2017 годов официальный дистрибьютор китайской продукции Great Wall "Богдан-Индустрия" подписала тендерные контракты на 26,1 миллиона гривен для поставки техники в зону АТО.

ООО "Богдан Индустрия" входит в корпорацию "Богдан Моторс".

Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который отвечает за оборонно-промышленный комплекс.

Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.

Министерство обороны заказало у "Богдан Моторс" 200 санитарных автомобилей.

В апреле 2017 года военным было передано первую партию техники.

Впоследствии стало известно, что из 50 доставленных на фронт автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

В Минобороны заявили, что дальнейшее производство санитарных автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.

Позже в корпорации "Богдан" заверили, что об отказе Минобороны от закупок не идет.

Зато Минобороны засекретило соглашения о поставках автомобилей "Богдан 2251".

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