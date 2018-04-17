Матіос подав до суду на рішення Муженка

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос подав позов проти начальника Генерального штабу Віктора Муженка через обмеження повноважень військових слідчих прокурорів.

Про це Матіос повідомив в інтерв’ю "112 Україна".

Зокрема, військового прокурора запитали, як він ставиться до того, що за доручення керівника Генштабу, почав діяти новий порядок допуску і роботи військових прокурорів на армійських об’єктах і військових частинах.

"Я подав позов до суду, який має поставити крапку, правомірні дії керівництва Генштабу чи не правомірні", - сказав Матіос.

Під час інтерв’ю ведучий зазначив, що згідно з нововведенням Муженка, військових прокурорів допускають в частини тільки для слідчих дій і за разовою перепусткою, їм забороняється вилучати оригінали наказів, також обмежуються повноваження збирати матеріали і складати адмінпротоколи.

Матіос на це відповів, що минулого року завдяки роботі військових прокурорів у військових частинах вдалося притягнути до кримінальної відповідальності у вигляді гауптвахти 630 і до адміністративної - 1 300 військовослужбовців.

У вересні минулого року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області. Тоді постраждали щонайменше дві особи, було евакуйовано понад 30 тисяч людей.

Згодом, у зв'язку з подією, Вінницький суд оштрафував майора на 2 465 гривень за "недбале ставлення до служби".

Також 27 березня прес-служба Нацполіції Житомирщини оприлюднила інформацію про те, що відомство вийшло на схему розкрадання військової та іншої спеціальної техніки.

Пізніше у ГПУ спростували цю інформацію.