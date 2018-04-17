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Матиос подал в суд на решение Муженко

Вторник, 17 апреля 2018, 12:59

Главный военный прокурор Анатолий Матиос подал иск против начальника Генерального штаба Виктора Муженко из-за ограничений полномочий военных следственных прокуроров.

Об этом Матиос сообщил в интервью "112 Украина".

В частности, военного прокурора спросили, как он относится к тому, что по поручению руководителя Генштаба, начал действовать новый порядок допуска и работы военных прокуроров на армейских объектах и ​​воинских частях.

"Я подал иск в суд, который должен поставить точку, правомерные действия руководства Генштаба или не правомерные", - сказал Матиос.

Во время интервью ведущий отметил, что согласно нововведениям Муженко, военных прокуроров допускают в части только для следственных действий и по разовому пропуску, им запрещается изымать оригиналы приказов, также ограничиваются полномочия собирать материалы и составлять админпротоколы.

Матиос на это ответил, что в прошлом году благодаря работе военных прокуроров в воинских частях удалось привлечь к уголовной ответственности в виде гауптвахты 630 и к административной - 1300 военнослужащих.

В сентябре прошлого года произошел пожар на складах боеприпасов в районе города Калиновка Винницкой области. Тогда пострадали, по меньшей мере, два человека, были эвакуированы более 30 тысяч человек.

Впоследствии Винницкий суд оштрафовал майора на 2465 гривен за "халатное отношение к службе".

Также 27 марта пресс-служба Нацполиции Житомирской области обнародовала информацию о том, что ведомство вышло на схему хищения военной и другой специальной техники.

Позже в ГПУ опровергли эту информацию.

Украинская правда

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