Гройсман хоче більше повноважень і пропонує зміни до Конституції

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Вівторок, 17 квітня 2018, 15:49

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що  уряду бракує повноважень, аби вирішувати всі актуальні питання.

Про це він сказав 17 квітня під час суспільно-політичного форуму Реанімаційного пакету реформ "Реформи під прицілом: діалог громадськості та уряду", передає "Укрінформ".

"Повноважень в уряду набагато менше, ніж ті завдання, які стоять перед виконавчою владою і урядом України. Тут потрібно і працювати і над змінами до закону про Кабінет міністрів України", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що також потрібні зміни і до Конституції.

На його думку, це забезпечать розподіл повноважень у частині децентралізації, і взагалі приведе законодавство до чіткого розподілу сфер відповідальності та повноважень.

За словами прем'єра, в Україні дуже "зарегульоване законодавство, старі, достатньо складні процедури законотворення".

"Разом з тим, законодавство України не визначає загальні рамки та визначення, а детально прописує усі кроки, що унеможливлює більш динамічну дію виконавчої влади", - заявив Гройсман.

Він додав, що потрібний дуже серйозний діалог з точки зору зміни цієї моделі.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не боїться відставки і готовий прозвітувати про роботу Кабміну перед парламентом у будь-який момент.

Як повідомлялося, парламентський комітет з питань економічної політики, який мав розглянути звіт уряду у середу, 18 квітня, переніс своє засідання на два місяці.

Українська правда
Теми: Гройсман прем'єр Кабінет міністрів законодавство
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