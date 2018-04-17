Гройсман хочет больше полномочий и предлагает изменения в Конституцию

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительству не хватает полномочий, чтобы решать все актуальные вопросы.

Об этом он сказал 17 апреля, во время общественно-политического форума реанимационное пакета реформ "Реформы под прицелом: диалог общественности и правительства", передает "Укринформ".

"Полномочий у правительства гораздо меньше, чем те задачи, которые стоят перед исполнительной властью и правительством Украины. Здесь нужно и работать и над изменениями в закон о Кабинете министров Украины ", - сказал Гройсман.

Он отметил, что также нужны изменения и в Конституцию.

По его мнению, это обеспечат распределение полномочий в части децентрализации, и вообще приведет законодательство к четкому разделению сфер ответственности и полномочий.

По словам премьера, в Украине очень "зарегулированное законодательство, старые, достаточно сложные процедуры законотворчества".

"Вместе с тем, законодательство Украины не определяет общие рамки и определения, а детально прописывает все шаги, делает невозможным более динамичное действие исполнительной власти", - заявил Гройсман.

Он добавил, что нужен очень серьезный диалог с точки зрения изменения этой модели.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабмина перед парламентом в любой момент.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам экономической политики, который должен был рассмотреть отчет правительства в среду, 18 апреля, перенес заседание на два месяца.