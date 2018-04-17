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У Генштабі відповіли на закиди Матіоса до Муженка

Вівторок, 17 квітня 2018, 16:51
У Генштабі відповіли на закиди Матіоса до Муженка

У Генеральному штабі ознайомлюються з позовом головного військового прокурора Анатолія Матіоса на рішення керівника Генштабу Віктора Муженка про обмеження повноважень військових прокурорів.

Про це у коментарі "Українській правді" розповів керівник управління зв’язків з громадськість ЗСУ Богдан Сеник.

Сеник підтвердив, що на адресу Генерального штабу уже надійшла ця позовна заява.

"Офіційно надійшла позивна заява і опрацьовується. Вживаються заходи щодо забезпечення належного представництва інтересів Генерального штабу ЗСУ в суді", - повідомив він.

Відповідаючи на питання, чи діє вже доручення Муженка, Сеник пояснив, що ніякого доручення по суті не було.

"Це (документ, на який скаржиться Матіос - ред.) була телеграма, за підписом Начальника управління правового забезпечення Генштабу, де було відповідне юридичне роз’яснення щодо порядку допуску на роботу працівників військової прокуратури в органах військового управління та військових частинах на об’єктах", - сказав він.

Сеник пояснив, що у цій телеграмі були зібрані посилання на уже існуючі в Україні нормативні документи і закони, які урегульовують порядок доступу і дій працівників військової прокуратури на військових об’єктах.

15 квітня в інтерв’ю "112 Україна" Матіос повідомив, що подав позов проти начальника Генштабу Муженка через обмеження повноважень військових слідчих прокурорів.

Зокрема, тепер військових прокурорів допускають в частини тільки для слідчих дій і за разовою перепусткою, їм забороняється вилучати оригінали наказів, обмежуються повноваження збирати матеріали і складати адмінпротоколи.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГенштабМатіосМуженкосуд
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