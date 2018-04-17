В Генштабе ответили на упреки Матиоса к Муженко

В Генеральном штабе знакомятся с иском главного военного прокурора Анатолия Матиоса на решения руководителя Генштаба Виктора Муженко об ограничении полномочий военных прокуроров.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал руководителей управления связей с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Сеник подтвердил, что на адрес Генерального штаба уже поступило это исковое заявления.

"Официально поступило исковое заявления и обрабатывается. Принимаются меры по обеспечению надлежащего представительства интересов Генерального штаба ВСУ в суде", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, действует ли уже поручение Муженко, Сеник объяснил, что никакого поручения по сути не было.

"Это (документ, на который жалуется Матиос - ред.) была телеграмма за подписью Начальника управления правового обеспечения Генштаба, где было соответствующее юридическое разъяснение о порядке допуска работников военной прокуратуры в органах военного управления и воинских частях на объектах", - сказал он.

Сеник объяснил, что в этой телеграмме были собраны ссылки на уже существующие в Украине нормативные документы и законы, которые регулируют порядок доступа и действий работников военной прокуратуры на военных объектах.

15 апреля в интервью "112 Украина" Матиос сообщил, что подал иск против начальника Генштаба Муженко из-за ограничения полномочий военных следственных прокуроров.

В частности, теперь военных прокуроров допускают в части только для следственных действий и по разовому пропуску, им запрещается изымать оригиналы приказов, ограничиваются полномочия собирать материалы и составлять админпротоколы.