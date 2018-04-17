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В РФ заявляють, що знайшли в сирійській Думі склад хімікатів повстанців

Вівторок, 17 квітня 2018, 20:21

Російські військові заявляють, що знайшли в сирійському місті Дума хімічну лабораторію і склад хімікатів, які нібито належать повстанцям.

Про це в ефірі телеканалу "Росія 24" повідомив представник військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту РФ в Сирії Олександр Родіонов, передає "Коммерсант".

За його твердженнями, в лабораторії знайшли речовини тіодігліколь і діетаноламін, які використовують для отримання сірчистого і азотистого іприту.

"Крім того, виявлений балон з хлором, аналогічний використаному бойовиками для постановки розтиражованого фейкового сюжету. Можна зробити висновок, що дана лабораторія використовувалася незаконними збройними формуваннями для виробництва отруйних речовин", - стверджує Родіонов.

Раніше про хімічну атаку на Думу повідомило повстанське угрупування Джаїш аль-Іслам.

Дума є останнім повстанським містом в східній Гуті і перебувають в облозі урядових сил.

За даними ВВС, внаслідок атаки загинули щонайменше 150 людей, отруївшись токсичним газом.

Вранці 14 квітня США, Франція та Велика Британія випустили 105 ракет по трьох військових об’єктах в Сирії. Об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

16 квітня повідомлялося, що місію Організації із заборони хімічної зброї не допускають у сирійське місто Дума, де, ймовірно, урядові сили здійснили хімічну атаку.

Українська правда
Теми: РосіяСирія
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