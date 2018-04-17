В РФ заявляют, что нашли в сирийской Думе склад химикатов повстанцев

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Вторник, 17 апреля 2018, 20:21

Российские военные заявляют, что нашли в сирийском городе Дума химическую лабораторию и склад химикатов, которые якобы принадлежат повстанцам.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты РФ в Сирии Александр Родионов, передает "Коммерсант".

По его утверждениям, в лаборатории нашли вещества тиодигликоль и диэтаноламин, которые используют для получения сернистого и азотистого иприта.

"Кроме того, обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства ядовитых веществ", - утверждает Родионов.

Ранее о химической атаке на Думу сообщила повстанческая группировка Джаиш аль-Ислам.

Дума является последним повстанческим городом в восточной Гуте и находится в осаде  правительственных сил.

По данным ВВС, в результате атаки погибли по меньшей мере 150 человек, отравившись токсичным газом.

Утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии во время сегодняшнего удара. Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

16 апреля сообщалось, что миссию Организации по запрещению химического оружия не допускают в сирийский город Дума, где, вероятно, правительственные силы осуществили химическую атаку.

Украинская правда
Темы: Росcия Сирия
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