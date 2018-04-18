Ляшка допитають у суді у справі Єфремова

Лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка допитають в якості свідка сторони обвинувачення у суді над колишнім депутатом "Партії регіонів" Олександром Єфремовим.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, наступне засідання відбудеться 18.04.2018 о 13.30, під час якого заплановано допит свідка сторони обвинувачення – народного депутата України VIII скликання О. Ляшка", - йдеться у повідомленні.

У ГПУ також повідомили, що на засіданні суду 17 квітня було допитано свідка сторони обвинувачення – депутата Луганської міської ради щодо подій лютого-травня 2014 року в Луганській області.

Як відомо, Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. 1 серпня Єфремова взяли під варту

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

Єфремов перебуває під вартою – принаймні до 3 травня продовжено цей запобіжний захід.