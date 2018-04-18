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Ляшка допросят в суде по делу Ефремова

Среда, 18 апреля 2018, 03:00

Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшка допросят в качестве свидетеля стороны обвинения в суде над бывшим депутатом "Партии регионов" Александром Ефремовым.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается, следующее заседание состоится 18.04.2018 в 13.30, во время которого запланирован допрос свидетеля стороны обвинения - народного депутата Украины VIII созыва О. Ляшка", - говорится в сообщении.

В ГПУ также сообщили, что на заседании суда 17 апреля был допрошен свидетель стороны обвинения - депутат Луганского городского совета касательно событий февраля-мая 2014 в Луганской области.

Как известно, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Ефремов находится под стражей – по крайней мере, до 3 мая продлена эта мера.

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Темы: ЕфремовЛяшко ОлегсудГенпрокуратура
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