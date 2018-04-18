У Держдепі запевнили, що санкції проти РФ залишаються на порядку денному

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Середа, 18 квітня 2018, 07:29

Нові санкції проти Росії зараз перебувають на розгляді в адміністрації США.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Гезер Нойерт.

"Додаткові санкції щодо Росії, щодо російських компаній, розглядаються. Це часто відбувається. Ви всі знаєте це дуже добре, тому що ми говоримо про ці речі практично безперервно", - відповіла Нойерт на питання щодо санкцій, про які у неділю говорила постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі.

Речниця Держдепу нагадала, що 6 квітня США запровадили нові санкції проти російських олігархів, у тому числі проти кількох російських компаній, які були причетні до постачання озброєння та матеріалів в Сирію, зокрема, компонентів для протиракетних систем С-400.

"Сполучені Штати були залучені, ми активно розглядаємо це. Санкції не прибрано зі столу. Я хочу чітко прояснити це. Санкції не прибрано зі столу. У нас просто немає нічого, про що можна оголосити зараз", - заявила Нойерт.

Раніше американське видання Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити запровадження нових санкцій проти Росії.

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі у неділю заявила про готовність Вашингтона оголосити про нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Сирії у понеділок, 16 квітня.

Пізніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що США вирішать питння нових санкцій проти РФ у "найближчому майбутньому".

15 квітня російський "Коммерсант", посилаючись на лист посла США Джона Хантсмана до російського МЗС, повідомив, що США планують покарати Росію за підтримку режиму Башара Асада, запровадивши проти неї додаткові санкції.

Нагадаємо, у ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Теми: санкції Росія Сирія США
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