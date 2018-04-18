Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Госдепе заверили, что санкции против РФ остаются на повестке дня

Среда, 18 апреля 2018, 07:29
В Госдепе заверили, что санкции против РФ остаются на повестке дня

Новые санкции против России сейчас находятся на рассмотрении в администрации США.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Гезер Нойерт.

"Дополнительные санкции в отношении России, в отношении российских компаний, рассматриваются. Это часто происходит. Вы все знаете это очень хорошо, потому что мы говорим об этих вещах практически непрерывно", - ответила Нойерт на вопрос о санкциях, о которых в воскресенье говорила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Представитель Госдепа напомнила, что 6 апреля США ввели новые санкции против российских олигархов, в том числе против нескольких российских компаний, причастных к поставкам вооружения и материалов в Сирию, в частности, компонентов для противоракетных систем С-400.

"Соединенные Штаты были вовлечены, мы активно рассматриваем это. Санкции не убраны со стола. Я хочу четко прояснить это. Санкции не убраны со стола. У нас просто нет ничего, о чем можно сообщить сейчас", - заявила Нойерт.

Ранее американское издание Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить введение новых санкций против России.

Постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье заявила о готовности Вашингтона объявить о новых санкциях против России из-за химической атаки в Сирии в понедельник, 16 апреля.

Позже  пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решат вопрос новых санкций против РФ в "ближайщем будущем".

15 апреля российский "КоммерсантЪ", ссылаясь на письмо посла США Джона Хантсмана в российский МИД, сообщил, что США планируют наказать Россию за поддержку режима Башара Асада, введя против нее дополнительные санкции.

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Темы: санкцииРосcияСирияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
санкции
США ввели санкции против топ-чиновника Сербии, который считается "человеком Москвы"
Из-за низкого спроса отели в оккупированном Крыму снизили цены для туристов до 40%
Все больше стран репатриируют золото после санкций против России – исследование
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: