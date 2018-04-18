Експертиза підтвердила, що у фільмі про захоплення Криму дійсно Путін у Ко

Експертиза фільму Андрія Кондрашова "Крим. Шлях на батьківщину" підтвердила, що на відеозаписах, представлених звинуваченням як доказ, дійсно зображені президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, командувач ЧФ РФ Олександр Вітко і "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко на засіданні 18 квітня під час дослідження нових матеріалів у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Він додав, що це була експертиза відео- та аудіозапису і судово-портретна експертиза. Вона коштувала 40 тисяч 40 гривень.

"Висновок від 2 квітня. Експерти дійшли наступних висновків: зображення особи у фільмі Кондрашова "Крим. Путь на родіну" та зображення особи у файлі, наданому у якості порівняльного зразка зовнішності Путіна, належать одній особі, …зображення Аксьонова належать одній особі, … зображення Шойгу належать одній особі, … зображення Вітка – належать одній особі", - сказав Дев'ятко.

Він підкреслив, що експерти підтвердили, що Путін, Шойгу, Аксьонов та Вітко брали участь у розмовах, що містяться у аудіо- та відеофайлах фільму Кондрашова.

Суддя відзначив, що також підтверджена особа Аксьонова під час звернення по допомогу до Росії 1 березня 2014 року і особа Путіна під час заяви, що "Кремль не оставит без внимания просьбу о помощи Украине".

Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив, що захистом ніколи не ставилось під сумнів, що на відео зображені саме ці особи, а саму експертизу назвав "зайвим паперостворенням" і витрачанням бюджетних коштів.

"Цим всім обвинувачення намагається замінити належну роботу по формуванню доказової бази на штучно створені документи, товщину справи, яка нічого у даному випадку не доводить. Уся ця робота не є належним доведення будь-якої вини президента України Віктора Януковича", - сказав Сердюк.

У свою чергу прокурор наголосив, що саме захист просив дослідити цей фільм.

"Про цю експертизу просив не захист, а державний адвокат, який був введений у справу з метою фактичної здачі інтересів Віктора Януковича. З цього проводу Янукович звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії про притягнення адвоката Ігоря Ляшенка до відповідальності", - підсумував Сердюк.

У січні звинувачення у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича просило суд перевірити справжність президента Росії Володимира Путіна, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, командувача ЧФ РФ Олександра Вітка і "глави" Криму Сергія Аксьонова на відеозаписах, представлених ним як доказ.

Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Розгляд справи про держзраду Януковича планували закінчити до 20 квітня.