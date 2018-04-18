Экспертиза подтвердила, что в фильме о захвате Крыма действительно Путин в Ко

Экспертиза фильма Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину" подтвердила, что на видеозаписях, представленных обвинением в качестве доказательства, действительно изображены президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Об этом заявил судья Владислав Девятко на заседании 18 апреля во время исследования новых материалов по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Он добавил, что это была экспертиза видео- и аудиозаписи и судебно-портретная экспертиза. Она стоила 40 тысяч 40 гривен.

"Вывод от 2 апреля. Эксперты пришли к следующим выводам: изображение лица в фильме Кондрашова "Крым. Путь на родину" и изображение лица в файле, предоставленном в качестве сравнительного образца внешности Путина, принадлежат одному лицу ... изображения Аксенова принадлежат одному лицу ... изображения Шойгу принадлежат одному лицу ... изображения Витко – принадлежат одному лицу", - сказал Девятко.

Он подчеркнул, что эксперты подтвердили, что Путин, Шойгу, Аксенов и Витко участвовали в разговорах, содержащихся в аудио- и видеофайлах фильма Кондрашова.

Судья отметил, что также подтверждена личность Аксенова при обращении за помощью к России 1 марта 2014 года и подтверждена личность Путина во время заявления, что "Кремль не оставит без внимания просьбу о помощи Украине".

Адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что защита никогда не ставила под сомнение, что на видео изображены именно эти личности, а саму экспертизу назвал "лишним раздуванием объема дела" и израсходованием бюджетных средств.

"Этим всем обвинение пытается заменить надлежащую работу по формированию доказательной базы на искусственно созданные документы, толщину дела, которое ничего в данном случае не доказывает. Вся эта работа не является надлежащим доказательством любой вины президента Украины Виктора Януковича", - сказал Сердюк.

В свою очередь прокурор отметил, что именно защита просила исследовать этот фильм.

"Об этой экспертизу просила не защита, а государственный адвокат, который был введен в дело с целью фактической сдачи интересов Виктора Януковича. По этому поводу Янукович обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию о привлечении адвоката Игоря Ляшенко к ответственности", - подытожил Сердюк.

В январе обвинение по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича просило суд проверить подлинность президента России Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, командующего ЧФ РФ Александра Витко и "главы" Крыма Сергея Аксенова на видеозаписях, представленных им в качестве доказательства.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрение дела о госизмене Януковича планировали завершить до 20 апреля.